FOTO: Chemnitz: osumljenec v Nemčijo prispel kot begunec

CHEMNITZ – 22-letni moški sirskega rodu, ki ga policija išče zaradi sumov načrtovanja bombnega napada, je v državo prispel pred več meseci kot begunec, je danes sporočila tiskovna predstavnica kriminalističnega urada v zvezni deželi Saška. Zoper njegovega domnevnega pomočnika so izdali zaporni nalog in ga bodo danes privedli pred preiskovalnega sodnika.

V stanovanju Džaberja Albakra, ki ga policija sedaj išče, so v soboto našli »eksplozivne substance, bolj nevarne od TNT«. »Celo majhna količina te substance bi lahko povzročila ogromno škodo,« so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pojasnili na policiji.

Po poročanju časnika Spiegel je Albakr policistom v Chemnitzu za las ušel. Ko so se približali stanovanju, je pobegnil iz njega. Policisti so izstrelili tudi opozorilne strele, ki pa 22-letnika niso ustavili. Kot je povedal predstavnik kriminalističnega urada, so se pred hišo, v kateri je živel, pripravljali na vstop in aretacijo, ko je Albakr izstopil in pobegnil.

Kot navaja časnik, so pristojni organi že pred tem prejeli namige, da bi Albakr lahko pripravljal bombni napad. Prek spleta je iskal podatke o izdelavi bomb in določene materiale tudi izdelal, priprave pa naj bi končal šele v četrtek. Policija je namige ocenila z drugo stopnjo na osemstopenjski lestvici, pri čemer prva pomeni, da obstaja velika verjetnost, da se bo nekaj res zgodilo.

Katastrofalen učinek

Po poročanju dpa naj bi se osumljenec uril pri skrajni skupini Islamska država (IS). Na to naj bi kazal način izdelave eksploziva, ki so ga našli v njegovem stanovanju. Šlo naj bi za aceton peroksid. Policija podrobnosti zaradi interesov preiskave sicer še ni razkrila.

V Chemnitzu, ki leži kakih 260 kilometrov južno od Berlina, so v soboto aretirali tri druge sirske moške, domnevne sodelavce Albakra. Dva od aretiranih so izpustili, zoper tretjega pa so zdaj izdali zaporni nalog in ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Strokovnjak za eksplozive je po navedbah dpa pojasnil, da ima lahko že 200 gramov aceton peroksida katastrofalen učinek. »Kdor ve, kako ga pravilno uporabiti, lahko s tem razstreli celo dvorano,« je poudaril neimenovani strokovnjak. Večina sestavin za tak eksploziv je po njegovih besedah prosto dostopnih, a je izdelava zelo zahtevna.

Policija je ob koncu tedna po vsej državi poostrila varnostne ukrepe. Med drugim poostreno varuje bolj izpostavljene kraje, zlasti letališča in železniške postaje. Na berlinskem letališču Schönefeld bodo okrepljene policijske enote najmanj do ponedeljka zjutraj. Hkrati večje število pripadnikov sodeluje pri iskanju Albakra.