FOTO: Brutalno pokončal Moniko, iz zapora sporoča: Prišel bom ven!

SUBOTICA – Srbsko javnost je pretresel zločin, ki se je zgodil v torek. Slepi paraolimpijec Miloš Čodanović (28) je z nožem pokončal svojo nekdanjo ženo Moniko Ikotić (43). Policiji se je predal sam, med odvzemom prostosti pa je izjavil: »Vem, da sem kriv, toda imam dobre odvetnike in prišel bom ven.«

Mati ji ni mogla pomagati

Monikina mati, ki je bila priča strašni tragediji, je dejala, da se je morilec v torek pojavil na njenih vratih s šopkom rož, in v tistem trenutku ni pomislila, da bi se lahko zgodila takšna tragedija. »Najbolj me boli, ker ji nisem mogla pomagati. Ko sem slišala krike iz kuhinje, sem stekla tja, ga povlekla za plašč, vzela nož in se porezala, toda on me je odrinil, sedel name, da se nisem mogla premikati, po njej pa je udrihal z nožem. Z nogo je zaprl vrata, da nisva mogli ven, toda nekako mi je uspelo uiti. Takoj sem poklicala reševalce,« pravi Monikina mati Julija.

Po prihodu policije je morilec mirno stal na dvorišču in se predal sam. »Reševalcem je dejal, naj rešijo njegovo ljubezen,« še pravi nesrečna mati. Toda za njeno hčer je bilo prepozno. »Moje Monike ni več. Moji prekrasni vnuki, njeni otroci, so odličnjaki, on pa nas je zavil v črnino,« o morilcu pravi Julija, ki je morala s svojima vnukoma (Monika ju je dobila v zakonu s prvim možem) poiskati strokovno pomoč.

Umor najavil na facebooku

Novinarjem je še povedala, da je bila Monika z Milošem poročena tri leta, vendar sta se ves čas prepirala, se razhajala in se na koncu tudi ločila. »Otrok nista imela, živela sta pri meni. Kmalu sta se odselila in ločila,« pravi mati Monike. Miloš je svoj krvavi pohod najavil celo na facebooku, kjer se je poslovil od prijateljev in zapisal, naj ne jokajo na njegovem pogrebu, temveč se od njega poslovijo s pesmijo, zapisal pa je tudi, da se ne more sprijazniti s tem, da ga je Monika zapustila.