FOTO: Brutalna kazen pošastnega očima: lulanje v posteljo ga je stalo življenje

SAINT OMER – Iz Francije poročajo o grozljivi smrti petletnega dečka Yanisa, ki naj bi ga očim kaznoval tako brutalno, da fantek ni preživel.

Njegovo trupelce so našli ob rečnem kanalu, oblečen je bil zgolj v nogavičke in spodnji del pižame, poroča Daily Mail. Dečka je njegov očim kaznoval s tekom zaradi uriniranja v posteljo, vendar je bila kazen za Yanisa prehuda in v hladni noči je klonil pod pritiskom.

Dečkovi materi in očimu so odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja, saj naj bi posredno povzročila otrokovo smrt.