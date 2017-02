FOTO: Brunov avto je zagorel, ko je trčil v avtobus, ni mu bilo pomoči

DRAMALJ – Na dan prihajajo informacije o hudi prometni nesreči pri Crikvenici, ki se je v nedeljo zgodila na jadranski magistrali, v kateri je umrla ena oseba. Nesrečnik, ki je umrl v trčenju z minibusom, v katerem so bili mladi košarkarji s Krka, je Bruno Kurolt, 28-letni nogometaš Kraljevice.

Otroci v bolnišnico

Po trčenju minibusa in vozila je nogometaševo vozilo zagorelo, zato zanj ni bilo več pomoči. Voznik minibusa v trčenju ni utrpel poškodb, otroke, stare od 11 do 13 let, ki so bili v minibusu, pa so prepeljali v bolnišnico. Sedem je bilo lažje poškodovanih, enega so morali operirati.

Bruno je sicer v regiji zelo dobro poznan. Z bratom Edijem sta igrala za crikveniški nogometni klub, oba sta bila odlična tudi v malem nogometu.

Ne morejo verjeti, da ga ni več

Vest o tem, da je v avtu zgorel Bruno, se je hitro razširila. Na facebooku se je od Bruna s posvetilom poslovil tudi njegov zadnji trener, ki je zapisal, da samo on ve, kako se vsi počutijo brez njega. »Ne znam ti opisati, kakšno žalost čutim, ko pomislim, da ne boš več prišel na treninge.« Zapisal je, da mu bo zelo manjkal, in dodal, da med pisanjem tega posvetila joče. Za konec mu je še zaželel miren počitek ...