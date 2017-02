FOTO: Bomba ubila najmanj 13 ljudi

LAHORE – Med protestnim shodom v mestu Lahore na vzhodu Pakistana je danes v eksploziji bombe umrlo najmanj 13 ljudi, med njimi tudi policisti, ranjenih je 82, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. Policija je zaradi možnosti nove eksplozije evakuirala okolico.

Policija je zaradi bojazni pred novo eksplozijo zaprla območje okoli ene glavnih cest v mestu. Na prizorišče so prihiteli reševalci. Lokalni mediji so predvajali posnetke ranjenih ljudi, ki so jih odnašali s prizorišča.

Eksplozija je odjeknila, ko je več sto farmacevtov protestiralo proti novemu zakonu v bližini skupščine province Pandžab, je dejal pravosodni minister province Rana Sanualah.

Protesta se je udeležilo približno 400 ljudi, je poročal novinar AFP, ki je spremljal protest. Ko so zaslišali glasen pok in eksplozijo, so vsi zbežali, je dodal.

Lahore velja za kulturno prestolnico Pakistana in je bil lani prizorišče več hujših terorističnih napadov talibanov. Med drugim je v samomorilskem napadu na veliko noč umrlo več kot 70 ljudi, med njimi več otrok.

Odgovornost za napad je prevzela s talibani povezana skupina Džamat-ul-Ahrar, ki je izvedla tudi napad na veliko noč.