FOTO: Bivši jo je namerno iznakazil: Nihče te več ne bo imel!

Mlada mati Siobhan Stevenson se je razšla s partnerjem. Ker ga ni želela nazaj, je prišel k njej domov, vdrl v stanovanje in jo napadel z dvema reziloma. Obraz ji je porezal od ust do ušes, ker je želel doseči, da je ne bi več noben moški poželjivo pogledal.

Nesrečno Siobhan so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer je tri ure potekala plastična operacija. Kožo na njenem obrazu jim je uspelo združiti skupaj. Kot poroča Mirror, je kirurg prenehal šteti šive, saj jih je bilo toliko.

Siobhan pravi, da ne more verjeti, da je njen bivši to storil: »Rekel mi je, da me ima rad, potem pa je storil to, da me ne bi nihče več imel. Pošast je.«

Dokončno se je odločila, da ga bo zapustila, ko ji je med enim od prepirov dejal, da jo je prevaral.