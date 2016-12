FOTO: Berlinskega klavca ustrelili v Milanu

BERLIN, MILANO – Nemški Spiegel poroča, da so v Milanu ustrelili Anisa Amrija, ki ga je policija kot glavnega osumljenca iskala zaradi pokola na božičnem sejmu v Berlinu. Ubit je bil v streljanju s policijo.

Eden najbolj iskanih teroristov na svetu, 24-letni Anis Amri, ki je odgovoren za ponedeljkov pokol v Berlinu, se je le nekaj ur pred tem zadrževal v okolici džamije v okrožju Moabit. Tam so ga namreč ujele nadzorne kamere, posnetek pa je objavila nemška televizija RBB, poroča Jutarnji.hr.

Na posnetku se vidi moškega, ki z volneno kapo na glavi stoji pred vrati džamije manj kot osem ur pred krvavim napadom, v katerem je umrlo najmanj 12 ljudi, 50 pa jih je bilo ranjenih. Televizija je še poročala, da je džamija sicer zaprta, a da je to »džamija za pripadnike Isisa«. Istega moškega je kamera prav na tem mestu posnela tudi 14. in 15. decembra, manj kot teden dni pred napadom.

Policisti so v četrtek vdrli v džamijo in jo temeljito pregledali, vendar niso nikogar prijeli. To je prvi Anisov posnetek na dan napada, preden je ukradel tovornjak poljskih registrskih oznak, ubil voznika in se nato zapeljal v množico na božičnem sejmu.

Preobrazba v zaporu

Amri je odraščal v skromnem domu v Tuniziji, ni bil posebno veren, v Evropo pa je prišel z množico migrantov prek Sredozemlja. V Italiji je zaradi kraje, podtikanja požara in vandalizma pristal v zaporu, iz njega pa je prišel popolnoma spremenjen: njegov brat je prepričan, da so ga tam radikalizirali islamisti. Leta 2015 je nato prek Švice prišel v Nemčijo in tam prosil za azil, vendar ga je policija imela pod nadzorom , saj so se sumili, da kupuje avtomatsko orožje, a sumov niso mogli potrditi. V času, ko je bival v Nemčiji, naj bi celo prodajal mamila, pred enim mesecem pa so protiteroristične enote dojele, da Amri predstavlja grožnjo, toda bilo je prepozno, saj se je za njim izgubila vsaka sled.