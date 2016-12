FOTO: Berlinskega klavca ustavila ob rutinskem nadzoru, obležal mrtev

MILANO – V noči na petek je bil v Milanu ubit moški, ki je streljal na policista, pri tem pa kričal Alah je velik, »Allah Akbar«. Tudi mediji poročajo, da naj bi šlo za morilca, ki je v ponedeljek v Berlinu na božičnem sejmu ubil 12 ljudi, po vsej verjetnosti pa je njegova žrtev tudi poljski voznik, ki mu je ukradel tovornjak, ki je postal njegovo smrtonosno orožje, poroča la Repubblica.

Moškega, najverjetneje je to bil Anis Amri, sta policista ponoči okoli treh ustavila zaradi rutinskega preverjanja dokumentov. Pešačil je, ob zahtevi policistov, naj se ustavi, pa je iz nahrbtnika izvlekel pištolo in začel nanju streljati. Enega je ranil v ramo, drugi je nepoškodovan.

Prstni odtisi so pokazali, da je ustreljenega moškega policija iskala, v njegovi torbi pa so našli vozovnico za vlak: malo pred tem naj bi namreč prispel iz Francije.

