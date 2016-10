FOTO: Benjamin jo je brutalno posilil, dojenčica umrla

CHARLESTON – Desetmesečna deklica Emmaleigh Barringer je izgubila boj za življenje, potem ko jo je brutalno pretepel in posilil očim. Svoje zadnje dni je preživela v bolnišnici, kamor so jo pripeljali z njeno mamo Amando Adkins, potem ko jo je zjutraj ob 5. uri našla v kleti v luži krvi. Več dni je bila v bolnišnici priklopljena na naprave, ki so jo ohranjale pri življenju. Ko so zdravniki potrdili, da možganskih aktivnosti ni več, so jo odklopili. Dojenčica je takrat zapustila ta kruti svet.

Vsega naj bi bil kriv Benjamin Ryan Taylor, 32-letni fant dekličine mame, ki so ga najprej obtožili posilstva, zdaj pa bo obtožnica spremenjena in ga bodo okrivili umora.

Amandina sorodnica Danielle se je odzvala in povedala, da bo pravici zadoščeno takrat, ko bo občutil vso bolečino, ki jo je tudi mala Emma.