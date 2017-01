FOTO: Anamaria novorojenčku v usta zatlačila papir, da ne bi jokal, in ga vrgla v smeti

WIGAN – Čistilka v bolnišnici angleškega mesta Wigan je bila nemalo presenečena, ko je ob praznjenju košev za smeti opazila, da je ena izmed vreč še posebno težka. Presenetilo jo je tudi dejstvo, da je vreča oddajala nenavadne zvoke, zato jo je odprla in v njej našla novorojenčka, poroča The Sun.

Dojenčka je v koš za smeti odvrgla 27-letnica romunske narodnosti Orsolya-Anamaria Balogh potem, ko mu je v usta zatlačila nekaj papirja, da ne bi jokal. Žensko so v bolnišnico sprejeli zaradi bolečin v trebuhu, med čakanjem pa je za nekaj časa odšla na stranišče in izginila, še preden so jo zdravniki pregledali. Dojenčka je našla zgrožena čistilka, ki je takoj poklicala pomoč, zato je otrok preživel.

Romunko so policisti kmalu izsledili na njenem domu: najprej je trdila, da otrok ni njen, nato pa priznala, da je rodila v stranišču bolnišnice. Povedala je še, da je mislila, da je otrok mrtev. Dejala je tudi, da sploh ni vedela, da je noseča, čeprav so policisti našli dokaze, ki izpodbijajo njene trditve. Od takrat je v priporu in čaka na obtožnico.