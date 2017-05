FOTO: Američani sporočajo: Prvi mož IS v Afganistanu je padel

KABUL – Prvi mož skrajne skupine Islamska država (IS) v Afganistanu Abdul Hasib, ki naj bi bil odgovoren za številne smrtonosne napade v deželi pod Hindukušem, vključno z napadom na vojaško bolnišnico z najmanj 50 smrtnimi žrtvami, je bil ubit, so danes sporočili predstavniki ZDA in Afganistana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz urada afganistanskega predsednika so ob tem sporočili, da je bil Hasib, čigar skupino povezujejo z Islamsko državo v Iraku in Siriji, ubit minuli mesec v operaciji posebnih enot v provinci Nangarhar na vzhodu države. Smrt Hasiba je potrdil tudi poveljnik enot zveze Nato v Afganistanu, general John Nicholson. Ob tem je opozoril, da vse pripadnike Islamske države, ki bodo prišli v Afganistan, čaka enaka usoda.

Islamska država je v Afganistanu prisotna od leta 2015 in ima pod nadzorom predvsem večje predele v provincah Nangarhar in Kunar v bližini meje s Pakistanom. Na višku svoje moči naj bi bilo v Afganistanu okoli 2500 do 3000 njenih pripadnikov. Število naj bi se zaradi izgub v nedavnih spopadih po ameriško-afganistanskih ocenah znižalo na največ 800.

Islamska država se v deželi pod Hindukušem bori tako afganistanskim in ameriškimi silam ter proti talibanom.