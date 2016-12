FOTO: 2-letnega sina je pustil umreti v avtu

ATLANTA – Oče, ki je namerno pustil sina umreti v vročem avtu, bo do smrti, brez možnosti pomilostitve, sedel v zaporu. Justina Rossa Harrisa, star je 36 let, so spoznali za krivega sinove smrti poleti 2014, ob branju sodbe pa ni kazal čustev. Njegov odvetnik je povedal, da se bo na razsodbo pritožil.



Dveletni deček je umrl na parkirišču v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgia. Harris je zatrjeval, da je bila smrt nesrečno naključje, da je na sina – pozabil. Medtem ko je deček umiral, je Harris mladoletnim dekletom pošiljal nespodobna sporočila, je med sojenjem izvedelo sodišče: s kar šestimi ženskami, tudi komaj 17-letnico, si je izmenjaval spolno eksplicitna sporočila. Okrožna sodnica Mary Staley Clark je povedala, da gre za grozljiv zločin in da je Harris namerno »pustil sina umreti v avtu«. Tako je ves čas sojenja ponavljalo tožilstvo: 22-mesečnega Cooperja se je hotel znebiti, da bi lahko zapustil družino in nadaljeval spolne afere z drugimi ženskami. Tožilec Chuck Boring je dejal, da je Cooper umrl na najhujši možen in grozljiv način. Tistega dne, bilo je 18. junija 2014, naj bi Cooperja odpeljal v vrtec, a se je odpeljal v službo, preiskovalcem pa povedal, da je pozabil, da sin sedi v avtosedežu! Dečka je zaklenil, sam pa šel v pisarno, kjer si je s šestimi ženskami izmenjaval gole fotografije po mobilniku in obiskal spletno stran Reddit ter iskal članke o življenju brez otrok, ogledal naj bi si tudi posnetek živali, ki so v hudih mukah umirale v vročih vozilih, ter na medmrežju iskal nasvete, kako preživeti v zaporu, so preiskovalci ugotovili med pregledom njegovega prenosnega računalnika. Poleg tega je na spletu iskal podatek, pri kateri temperaturi v avtu nastopi smrt otroka. Da je Cooper na sedežu, naj bi ugotovil nekaj minut zatem, ko se je po koncu službe odpeljal domov. Obdukcija je pokazala, da je umrl zaradi pregretja, potem ko je kar sedem ur sedel v avtu, tistega dne so ob 17. uri namerili 31 stopinj Celzija!



Porota je Harrisa pred tremi tedni spoznala za krivega zahrbtnega in zlobnega umora, okrutnega ravnanja z otroki in spolnih zločinov, povezanih s sporočili, ki jih je pošiljal najstnicam. Poleg dosmrtne ječe za umor so ga za druge zločine obsodili na 32 let zapora.