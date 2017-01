Forenzik v žrtvi prepoznal mamo

Pijani šofer je dobil šest let zapora, ker je do smrti povozil žensko, nato pa pobegnil s kraja zločina. Še več, vozil je pijan in peško zadel pri hitrosti 160 kilometrov na uro. Njegova vožnja je bila tako nevarna, da je neki udeleženec prometa že pred nesrečo poklical policijo in opisal vozilo 33-letnega Paula Tomlinsona ter njegovo nevarno početje. Žal je prišel klic prepozno za nesrečno Susan Smythe.



Nesreča se je zgodila na prehodu za pešce 9. septembra nekaj pred deseto zvečer v Manchestru. Susan se je vračala z binga, ko je 33-letni Paul pridrvel po cesti. Pred dnevi, ko mu je sodišče izreklo kazen, ni bil videti preveč potrt. Čeprav je policija vedela za pijanega voznika golfa, ji ga ni uspelo izslediti v 45 minutah, kolikor jih je minilo od anonimne prijave do nesreče.



V vozilu je z divjakom sedelo njegovo dekle Shelby Keedy, ki je kričalo od strahu in ga prosilo, naj ustavi. Ob prihodu domov je Shelby zbežala iz hiše in stekla do policijske postaje ter ga prijavila. Policisti so ga ob prihodu na njegov dom našli pošteno pijanega. »Opravičujem se za vse, kar sem naredil. Kaj, če je pa stala sredi ceste!« jim je rekel med aretacijo.



A to še ni vse, medtem ko ga je policija izsledila, so na kraj nesreče poslali ekipo forenzikov, med njimi je bil tudi žrtvin sin. Sam je prepoznal truplo svoje mame.



Tomlinson je pred sodiščem trdil, da je popil le kozarec vodke, njegova punca pa je pričala, da je lahko vohala alkohol v njegovi sapi. Potem ko ga je policija izsledila, je moral opraviti test alkoholiziranosti. Izmerili so koncentracijo, ki je za štirikrat presegala dovoljeno mejo. Pravi, da je začel piti, ko je prišel domov. Na koncu očeta enega otroka niso obsodili zaradi vožnje pod vplivom alkohola, priznal je, da je povzročil smrt zaradi nevarne vožnje in da ni ustavil ter dal prve pomoči ponesrečenki. Poleg zaporne kazni je dobil tudi osemletno prepoved vožnje. »Susan Smythe je bila nedolžna peška,« je povedal sodnik Stuart Driver. »Nenadna in nepotrebna smrt je velika izguba za njeno družino in prijatelje. Na tem sojenju ne more biti izrečeno nič takšnega, kar bi lahko olajšalo žalost, nobena kazen ne bo spremenila, kar se je zgodilo. Vse skupaj je posledica dolgotrajne, vztrajne in namerno nevarne vožnje.«



Vozil kot na dirkališču



Med sojenjem so navzoči slišali, da je dekle pobral v bližini središča mesta in po ozkih ulicah vozil, kot bi bil na dirkališču. Prosila ga je, naj preneha, on pa je začel tekmovati z nekim drugim voznikom. Policija ga je izsledila hitro po nesreči, ker jim je anonimni prijavitelj povedal delček njegove registrske številke. Prav tako so ga ujele številne nadzorne kamere. Njegov zagovornik Richard Littler je poskušal ublažiti kazen z dejstvom, da je bil do tistega trenutka le enkrat obsojen, prav tako je zaradi vožnje izgubil le tri točke. Sicer naj bi bil dobrega značaja in iz ugledne družine. »Prekršek je v nasprotju s strankinim značajem. To bo njegova prva izkušnja z zaporom, zagotovo bo zanj to skrajno težko. Globoko se sramuje svojega dejanja in njegovih posledic.« No, tožilec Gail O'Brien ni bil tako prizanesljiv: »Tomlinson je izvedel vrsto nevarnih manevrov, prehiteval je in izsiljeval druga vozila, vse pri visoki hitrosti, preden je povozil gospo Smythe, se je skoraj zaletel v neko drugo vozilo. Ni kazal namena, da bi upočasnil, ko se je približeval križišču. Tudi ko jo je vrglo v zrak, je oddirjal s kraja nesreče. Pustil jo je ležati na pločniku z usodnimi poškodbami glave. Paul Tomlinson tiste noči ni pokazal niti najmanjšega sočutja in obzirnosti do drugih udeležencev v prometu in sopotnice.«



Za svoje dejanje bi lahko staknil do 14 let, zato je lahko s sodbo zadovoljen. Še več, potem ko je izvedel, da bi lahko bil na prostosti že čez tri leta, se je veselil. »Nimam občutka, da je bilo pravici zadoščeno,« je po izreku sodbe rekla žrtvina 59-letna sestra Kathleen Condon. »Dejstvo, da je ta moški zadovoljen s sodbo, je zelo nespoštljivo. Po mojem mnenju bi morala biti zaporna kazen višja, prav tako ne bi smel nikoli več sesti za volan. Celotno sojenje se je vrtelo okoli njega in njegove družine, o Susan so komaj kaj spregovorili. Bila je tako ljubeča in zlata oseba. Januarja bi dopolnila 60 let, imeli bi družinsko zabavo, namesto tega bomo morali živeti brez nje.«