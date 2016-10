Fantek zajčku prerezal vrat in se smejal

ZAJEČAR – Deček Lazar D. iz Zaječarja je posnel, kako je hladnokrvno zaklal zajčka (še pred tem ga je mučil) in video objavil na facebooku.

Ta je prišel tudi v roke organizaciji za zaščito in pravice živali Orpak, ki ga je prijavila. Navajajo, da gre za izredno vznemirljive vsebine, s katerimi je zagrešil kaznivo dejanje mučenja in ubijanja živali: »Brez kančka obžalovanja je potegnil nož in živali surovo prerezal vrat. Ta se je dušila v lastni krvi, on pa se je ob tem smejal in jo vlekel za ušesa. Potem jo je obrnil proti kameri, da bi se videla kri, medtem ko je žival umirala v hudi agoniji.«

Na epilog zgodbe bo treba počakati.