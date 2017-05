Fantek padel v vodnjak

ZAGREB – »Ko sem slišal, da je počila deska, sem vedel, da je v vodnjak padel sestrin triletni sin. Pred tem sem ga namreč videl tam zraven. Razmaknil sem druge deske in se začel spuščati. Nisem smel skočiti, saj bi padel na nečaka in potem mu ne bi bilo pomoči,« je povedal 41-letni Đani Dragutinović. Sicer živi v Franciji, na obisk v domovino k materi in sestri, ki živita v naselju Letičani pri Bjelovarju, je prišel pred mesecem dni. Niti na kraj pameti mu ni prišlo, da bo med dopustom reševal nečakovo življenje.



Z rokami in nogami je počasi drsel po stenah vodnjaka in ves čas gledal v vodo. Nečaka ni videl, a je bil prepričan, da je tam. V nekem trenutku se je na površju prikazala dečkova glava; stric ga je ujel z eno roko in si ga posadil v naročje, medtem ko se je s hrbtom in nogami upiral ob stene vodnjaka. Gledal je proti odprtini vodnjaka in razmišljal, kako naj prikliče pomoč, a je bila ta na srečo že na poti. Medtem ko se je spuščal, so namreč že poklicali reševalce, policijo in gasilce, ki so kmalu prišli na kraj, kjer se Đani ni boril le za dečkovo življenje, temveč tudi svoje. Sekunde so se zdele kot večnost, se spominja sredinega popoldneva Đani, ki si je oddahnil, ko je zagledal gasilce.



»Gasilca so spustili 15 metrov globoko, v naročje je vzel malčka, ki je bil ves čas čisto tiho. Potem so iz vodnjaka potegnili še mene,« si je oddahnil Đani. Fantka so reševalci odpeljali na pregled, zdravniki so ugotovili, da ni ranjen. Triletnik je pozneje povedal, da je bila na vodnjaku njegova igračka, hotel jo je doseči, in zgodila se je nesreča. Da se kaj podobnega ne bi več primerilo, so na deske, ki prekrivajo vodnjak natovorili pnevmatike in betonske kocke.



»Na srečo z glavo ni udaril ob rob vodnjaka, saj bi tako težko preživel 15-metrski padec in potop v šest metrov globoko vodo,« pravi Đani. Gasilci so ga pohvalili: »Vsa čast Đaniju, da je tako razumno reagiral. Mi, ki se ukvarjamo z reševanjem, smo navdušeni nad njegovim ravnanjem.«