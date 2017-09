Fantek (4) umrl na počitnicah, našli so ga v bazenu

BIDEFORD – Deček (4) je umrl v bazenu počitniškega kompleksa. Konec tedna so prijavili njegovo izginotje fantka, policija je sprožila iskalno akcijo in ga našla mrtvega v bazenu. Reševalci so ga sicer odpeljali v bolnišnico, a mu niso mogli pomagati. »Že šesto leto zapored smo za družine članov anonimnih narkomanov pripravili teden dni počitnic v Knappovi hiši v bližini Bideforda, in šesto leto zapored smo se imeli krasno. Uživali smo v tednu brez drog in alkohola,« je dejal predstavnik organizatorja počitnic Zveze anonimnih narkomanov, pri tem pa dodal. »Nekaj je šlo tokrat grozno narobe.«

Okoliščine smrti policija še preiskuje.