Fant (19) omahnil z balkona na maturantskem izletu

PRAGA – Z balkona v tretjem nadstropju hotela v Pragi je v globino omahnil 19-letni A. M., dijak prometno-tehnične srednje šole v Šibeniku, poroča spletni portal 24sata. Mladeniču ni bilo pomoči.

»Strašno. Vsi smo v šoku in ne moremo verjeti, kaj se je zgodilo. Po zadnjih informacijah je policija opravila preiskavo in zadevo obravnava kot nesrečo,« je povedal ravnatelj šole Zdravko Peran.

Nesreča se je zgodila pred zajtrkom, ravnatelj pa je povedal, da je že obiskal družino preminulega dijaka. »Bil je odličen učenec, pameten in miren,« je še povedal. Sicer pa o tragični nesreči krožijo številne teorije, in sicer, da je želel dijak na balkonu prižgati cigareto, saj to v sobi ni bilo dovoljeno, drugi pravijo, da je šel na svež zrak, ker se je slabo počutil, po tretji teoriji pa je plezal z balkona na balkon.