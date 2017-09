Evakuacija letala, policija v paniki

BRUSELJ – Letalo družbe Ryanair, ki bi moralo poleteti iz Bruslja v Madrid, so evakuirali, policisti pa so nato vse pregledali in iskali eksploziv.

To se je zgodilo potem ko je družba pijanih Belgijcev začela zbijati šale o terorizmu, džihadistih in bombah. »Eden izmed moških je naglas vzklikal alah akbar,« je dejal predstavnik policije Peter De Waele. Stevardi so o tem obvestili pilota, ta pa policijo. Letalo so izpraznili, tako ljudi kot vso prtljago in ga pregledali. Našli niso ničesar, eno osebo so pridržali.

Letalska družba je pretekli mesec pozvala letališča v Veliki Britaniji naj omejijo nakup in pitje alkohola, saj naj bi veliko pijani Britancev na njihovih letih povzročalo težave, piše BBC. Ryanair Britancem tako na letu ne prodaja alkohola.

Belgijska policija je vse od napada na podzemno železnico v Bruslju aprila lani v visoki pripravljenosti.