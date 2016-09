Eksplozija v New Yorku teroristično dejanje

NEW YORK – Guverner New Yorka Andrew Cuomo je danes dejal, da je bila eksplozija v New Yorku, v kateri je bilo ranjenih 29 ljudi, dejanje terorizma, a brez povezav z mednarodnim terorizmom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Bomba, ki je eksplodirala v New Yorku, je očitno dejanje terorizma, a brez povezav z mednarodnim terorizmom. Z drugimi besedami, nismo našli nobenih povezav s skrajno skupino Islamska država,« je po ogledu kraja eksplozije novinarjem danes dejal guverner Andrew Cuomo. Kot je še dejal, »kdorkoli je podtaknil to bombo, ga bomo našli in ga privedli pred roko pravice«. Ocenil je tudi, da je eksplozija povzročila večjo gmotno škodo.

Coumo je tudi napovedal, da bodo na newyorška letališča, avtobusne postaje ter postaje podzemne železnice napotili dodatnih tisoč policajev in pripadnikov narodne garde, ki bodo skrbeli za varnost.

»Nimamo razloga, da bi menili, da trenutno obstaja kakšna druga neposredna grožnja,« je še dejal newyorški guverner.