Eksplozija v Manchestru: na koncertu tudi hčerki Pepa Guardiole

MANCHESTER – Na koncertu Ariane Grande v dvorani Manchester Arena je ob eksploziji bombe v ponedeljek zvečer umrlo 22 obiskovalcev, 59 ljudi pa je poškodovanih. Na srečo med žrtvami ni bilo žene Christine in obeh hčerk, Valentine in Marije, trenerja nogometne ekipe Manchester City Josepa Guardiole. V času koncerta se je on sicer mudil na srečanje lastnikov kluba v Abu Dabiju. Prek twitterja je izrekel sožalje vsem, ki jim je napad vzel bližnje: »Šokiran. Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo zvečer. Moje najgloblje sožalje družinam in prijateljem žrtev.«

Ob tej tragediji sta se seveda odzvala tudi oba največja kluba iz mesta, City in United, ostro obsodila napad in izrekla sožalje vsem prizadetim, posamič pa tudi mnogi igralci obeh moštev.

Vincent Company (Manchester City): »Rad bi izrazil globoke sožalje vsem družinam žrtvam. To je žalosten dan za veliko mesto.«

Raheem Sterling (Manchester City): »Pretresljivi dogodki za mogočno mesto. Moje misli in molitve so z družinami.«

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester — PepTeam (@PepTeam) May 23, 2017

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity — Vincent Kompany (@VincentKompany) May 22, 2017