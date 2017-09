Eksplozija v Londonu: policija aretirala moškega (18)

DOVER – Britanska policija je na območju pristanišča v Dovru v zvezi s petkovo eksplozijo bombe na podzemni železnici v Londonu aretirala 18-letnega moškega. Stopnja teroristične ogroženosti še naprej ostaja na najvišji, peti. Zaradi preiskave niso razkrili dodatnih podrobnosti o osumljencu, je sporočil predstavnik metropolitanske policije Neil Basu. Kasneje ga bodo sicer iz Kenta prepeljali na policijsko postajo na jugu Londona, poroča britanski BBC.



Stopnja ogroženosti: kritična

Basu je povedal še, da gre za pomembno aretacijo in da se preiskava nadaljuje, stopnja teroristične ogroženosti pa ostaja kritična. Ta stopnja, ki so jo uvedli v petek zvečer, sicer pomeni, da varnostne službe domnevajo, da se pripravlja nov teroristični napad. V povezavi z eksplozijo so danes izpraznili tudi hišo v mestu Sunbury v bližini Londona, ki jo še preiskujejo.

Bomba je v vagonu podzemne železnice na postaji Parsons Green eksplodirala v petek v času jutranje prometne konice , potniki v bližini pa so utrpeli opekline. Poleg tega je eksplozija povzročila paničen beg prisotnih, pri čemer se je prav tako poškodovalo nekaj ljudi. Skupaj je bilo po zadnjih podatkih ranjenih 30 ljudi. Večino so zdravili zaradi lažjih poškodb, medtem ko trije ljudje ostajajo v bolnišnici.