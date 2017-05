Eksplodiral grad s šestimi otroki

MADRID–11 let, je bilo ranjenih, trije, dve šestletni deklici in devetletni fant, huje, s helikopterjem so jih prepeljali v bolnišnico v Gironi, za eno od punčk so bile poškodbe pozneje usodne, dva sta še v kritičnem stanju.



Nesreča se je zgodila v španskem kraju Caldes de Malavella v nedeljo popoldne na vrtu pred neko restavracijo. Preiskava še poteka, a po prvih podatkih naj bi bil kriv ventil, zaradi katerega se je ustvaril pritisk in povzročil eksplozijo, ki je otroke vrgla v zrak; delčke napihljivega gradu so našli 40 metrov stran, tudi v vejah dreves.



Družine so prišle v restavracijo na kosilo, po katerem so se otroci igrali na napihljivem gradu. Ta je bil nov, je povedal tamkajšnji župan Salvador Balliu in še, da je bila eksplozija izjemno močna. Gostje so slišali pok, potem pa so videli, kako je otroke odneslo v zrak; popadali so na zelenico in asfaltni dovoz. Vodstvo restavracije je takoj poklicalo reševalce in gasilce, ki so pomagali ranjenim otrokom in tudi njihovim staršem, ki so potrebovali psihološko pomoč. Policisti so pobrali vse ostanke napihljivega gradu in jih skupaj z motorjem odnesli v laboratorij, kjer bodo vse natančno preiskali.