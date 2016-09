Dveletnica umrla v kadi

SYDNEY – Dveletna punčka, ki so jo mrtvo našli v hiši v Sydneyju, je najverjetneje utonila v kadi. Policijo so v družinsko hišo na jugozahodu Sydneyja poklicali včeraj okoli poldneva, poklicala jih je neka družinska prijateljica, ki jo je skrbelo za deklico, a je namesto veselega dekliča ugledala grozljivo odkritje.



Vzrok smrti bo pokazala obdukcija, toda policija meni, da je otrok utonil; preiskujejo, ali je bila punčka zares v kadi nekaj dni in ali je bila v času smrti sama doma. Njena 36-letna mati je duševna bolnica in je od nedelje v bolnišnici, saj je doživela prometno nesrečo. Ali so zdravniki in drugo zdravstveno osebje vedeli, da ima doma majhnega otroka, še ni znano. Od nesreče zaskrbljena prijateljica ni slišala niti matere niti njene hčere. Soseda Pat Ingram je povedala, da je punčko zadnjič videla prejšnjo sredo, na njena vrata pa je potrkala ženska, ki jo je spraševala, ali je videla deklico. »Rekla je, da jo skrbi za punčko. Potem je vprašala, ali imam lestev,« je dejala Ingramova. »Rekla sem ji, naj pokliče policijo, če je zaskrbljena.« Kmalu je bila ulica polna policistov, je še dodala Ingramova, drugi sosedje pa so povedali, da je družina tam živela le nekaj mesecev.



Mati naj bi doživela nesrečo po prepiru s partnerjem, so vedeli povedati, policija, ki še išče dekličinega očeta, pa preiskuje tudi, kdo naj bi med materino hospitalizacijo skrbel za punčko. Policija z mamo ni govorila, za hčerino smrt menda še ne ve, poročajo avstralski mediji.