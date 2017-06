Dveletna punčka ustrelila sestrično

NASHVILLE – Sedemletnica iz Nashvilla je umrla pod streli iz pištole, ki jo je v rokah držala komaj dve leti stara punčka in nenamerno pritisnila na petelina.



Policija, ki primer še preiskuje, je sporočila, da je bila Harmony Warfield v stanovanju z 29-letno teto in še tremi otroki, starimi 14, 11 in dve leti, vsi naj bi bili v sorodstvu. Otroci so bili v kuhinji, ko je počilo. Štirinajstletnik je policiji pozneje povedal, da je pištolo držala dveletnica, sestrična umrle Harmony, na katero je pazila teta, medtem ko je bila njena mati v službi. Policija še ugotavlja, ali ima dveletni otrok dovolj moči pritisniti na petelina. Harmony, drugošolko in odličnjakinjo, so takoj odpeljali v univerzitetni klinični center Vanderbilt, a je zaradi ran tam umrla. Policija išče prijatelja Harmonyjine tete, 27-letnega Anthonyja Sandersa, ki ni bil v stanovanju, ko je odjeknil strel. Ko je počilo, je vstopil in takoj pobegnil, je sporočila policija in še, da orožja niso našli, zato bi radi govorili z njim. Kako je dveletnica dobila v roke orožje, ni znano.



Sosedje so šokirani. »Žalostno je,« je dejala Tamika Rucker. »Punčka je bila tudi pri nas, prišla je in me objela, sedela je na verandi, se vozila s sinovim kolesom.« Sheron Brown dodaja: »Slišala sem, da je otrok ustrelil otroka. Jokala sem, kot bi bil moj, pa čeprav vpletenih ne poznam. Žalosten dan je.«



Policija poudarja, da tovrstna streljanja niso nesreče, temveč posledica neprimernega shranjevanja orožja, tragedije, ki jih je mogoče preprečiti. Harmony je že četrti otrok, ki je letos umrl zato, ker so odrasli napolnjeno pištolo pustili vsem na dosegu.