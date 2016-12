Dve toni težka bomba

BERLIN – Zaradi božičnega presenečenja je morala policija iz nemškega Augsburga na jugu države evakuirati kar 54.000 ljudi – odkrili so namreč neeksplodirano bombo, ki so jo med drugo svetovno vojno tja odvrgle britanske zračne kraljeve sile. Odkritje pa ni povzročilo le največje evakuacije po koncu vojne, marveč tudi največjo mobilizacijo v Nemčiji, kar 900 policistov so vpoklicali!



Orjaško bombo, težko 1,8 tone, so na gradbišču v tem bavarskem mestu našli v torek, njeno uničenje pa so načrtovali za nedeljo, na božič – ker je malo prometa in ker je veliko ljudi pri sorodnikih. »Vse prosim, naj zapustijo območje,« je prebivalce pozival tamkajšnji župan Kurt Gribi in obenem prosil, naj preverijo, ali so zares vsi sorodniki in prijatelji zunaj t. i. nevarnega območja: »Skrbite drug za drugega.«



Operacija, ki je trajala kar enajst ur, se je uspešno končala okoli 19. ure, ko so se prebivalci spet lahko vrnili domov. Okoli bombe so ustvarili 1500-metrski pas, če bi med deaktivacijo morda eksplodirala. Preden sta se strokovnjaka lotila dela, je policija od vrat do vrat preverjala, ali so res vsi iz 32.000 gospodinjstev iz mestnega središča na varnem. Namesto sredi dneva se je deaktivacija začela dve uri pozneje, saj je bilo težko gibljivih ali nepokretnih ljudi več, kot so pričakovali; za tiste, ki niso mogli k sorodnikom ali prijateljem, so začasno zavetišče uredili v šolah. Najprej so morali odstraniti za sedem desetletij blata in zemlje, preden sta strokovnjaka začela odstranjevati tri detonatorje. Malo pred 19. uro pa je policija prek twitterja sporočila: »Vesela novica za božič.«



Več kot 70 let po koncu vojne v Nemčiji še odkrivajo bombe, ki so jih med vojno odvrgle zavezniške sile v napadih. Augsburg, tretje največje bavarsko mesto, je bilo večkrat tarča napada, kakšnih 3000 bomb naj bi bilo samo na območju Berlina. Doslej največja evakuacija zaradi deaktiviranja neeksplodirane bombe v Nemčiji je bila decembra leta 2011 v Koblenzu, tistikrat je moralo svoje domove začasno zapustiti 45.000 ljudi.