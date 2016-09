Dvajset let živela z mrtvim sinom

NEW YORK – Hiša v najbolj poseljeni newyorški četrti Brooklyn je bila tako polna smeti, da je bilo videti, kot bi svoj tovor tam odvrgel smetarski tovornjak. Zdaj so v njej našli popolnoma oblečene posmrtne ostanke odraslega moškega.



Policisti so hitro ugotovili, da so v hiši slepe ostarele Rite Wolfensohn našli okostje njenega sina. Povsem možno je, da je Wolfensohnova s pokojnikom živela kar dvajset let, je sporočila newyorška policija.



Posmrtne ostanke moškega so odkrili, ko so sorodniki prišli po nekaj osebnih predmetov Wolfensohnove, ki je bila v bolnišnici. Njena svakinja Josette Buchman je v sobi v nadstropju hiše našla nedotaknjen, nepoškodovan skelet, na katerem so še vedno bile kavbojke, srajca in nogavice; okostje je na hrbtu ležalo na vzmetnici, ta je bila na tleh. Poklicali so policijo, ki je dom preiskala in ugotovila, da ženska najverjetneje ni vedela, da si hišo deli z mrtvecem. Ko so možje v modrem govorili z obolelo Rito, je bila prepričana, da se je sin odselil. Soba, v kateri so našli posmrtne ostanke, je bila polna odpadkov in pajčevine. Policisti so povedali, da je v sobi smrdelo po gnili in plesnivi hrani, vonja po razpadajočem truplu pa ni bilo.



Brat Wolfensohnove Joseph Buchman in njena svakinja Josette sta povedala, da Rita zdaj živi v domu za starejše, Joseph je pristavil, da si s sestro zadnja leta nista bila blizu. Njen mož Jesse je umrl leta 1987, imela sta dva otroka, dva sinova, Michael je umrl leta 2003, star je bil 38 let, drugi sin Louis bi bil star 49 let, videli pa ga niso kar dve desetletji.