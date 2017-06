Dva sinova zabodel do smrti, tretjega ranil

ILMKREIS – Že pred časom so imele socialne službe opravka z moškim, ki je svojo ženo in mater svojih treh otrok tako pretepel, da je morala nesrečnica v bolnišnico. Nihče ne razume, zakaj so nasilnemu tiranu nato dovolili, da je še vedno lahko skrbel za sinove. Ta odločitev se je čez nekaj dni izkazala za smrtno obsodbo, možakar je namreč z nožem zabodel in umoril enoletnega in štiriletnega sina, triletnik pa je še vedno v kritičnem stanju. Odgovorna socialna služba v nemškem Arnstadtu je potrdila, da so vedeli za problematično družino iz Altenfelda. Prav tako so vedeli za pretep, v katerem je 27-letni Christian S. 29-letno ženo Danielo spravil v bolnišnico. Motiv naj bi bila njena odločitev, da ga bo zapustila. Pred napadom na otroke naj bi mu to povedala. Državna tožilka Anette Schmitt je dejala, da se pripravlja na pobiranje izjav ljudi iz neposredne okolice. Podrobnosti zločina še niso znane. Daniela naj bi socialne službe moledovala, naj vzamejo otroke, oblasti so to zanikale: »Na izrecno željo matere smo dovolili, da so otroci ostali doma.« Daniela se je v četrtek vrnila domov iz bolnišnice, pričakal jo je grozljiv prizor. Vsi trije sinovi so z vbodnimi ranami ležali v mlaki krvi v jedilnici. Takoj je poklicala reševalce, a je bilo za dva prepozno. Kmalu so prijeli moža, ki je imel še vedno krvave roke. Sosed je povedal, da je bil morilec zaposlen kot kurir in da je nedavno izgubil službo.