Dva dni po zabavi razkrito, zakaj je umrlo šest najstnikov

ARNSTEIN – Šest najstnikov, ko so jih v nedeljo našli mrtve v vrtni hiški v bavarskem Arnsteinu, je umrlo zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes potrdila tamkajšnja policija.

Dekleta in fantje, stari 18 in 19 let, so imeli v soboto zvečer zasebno zabavo. Trupla je odkril lastnik vrtne hiške, oče fanta in dekleta, ki je šel preverit skupino najstnikov, saj se mu otroka po zabavi nista javila.

Policija še ni potrdila, ali je peč na drva, s katerim so se najstniki ogrevali, povezana z njihovo smrtjo. »Vzrok uhajanja strupenega plina še vedno preiskujemo,« sta v skupni izjavi za javnost sporočila policija in tožilstvo.

Prijatelji in sorodniki žrtev so se v Arnsteinu, mestecu z okoli 8000 prebivalci, v ponedeljek zvečer udeležili spominske slovesnosti za umrlimi.