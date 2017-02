Duhovnik zlato zavil kot čokolado

NEW DELHI – Katoliškega duhovnika so zadržali cariniki na letališču v Indiji, policija pa ga je kaznovala, ker je poskušal v svoji prtljagi pretihotapiti za 300 gramov zlatih palic, zamaskiranih v čokolado. A jo je odnesel z milo kaznijo, prislužil si je zgolj globo.



Izak Kizakeparambil, 59-letni duhovnik, ki živi v Švici, sicer pa je doma iz indijskega mesta Tiruvala, je v Koči, večjem pristanišču na jugozahodni obali v indijski državi Kerala, odpotoval na dopust, a ta se je skoraj končal z aretacijo. Ko se je izkrcal iz letala katarske letalske družbe, ki je priletelo iz Dohe, se je carinikom zazdel sumljiv, zakaj, so ugotovili med pregledom prtljage, saj so našli tri zlate palice, vsaka je bila težka 100 gramov. No, duhovnika vendarle niso aretirali, so ga pa oglobili. Kaznovali so ga s plačilom 20-odstotne vrednosti zlata oziroma 1200 švicarskih frankov (1100 evrov). Zlato je skrival, so pozneje povedali predstavniki letališča, da bi se izognil plačilu 10-odstotnega davka. »Carinikom ni ničesar prijavil, zlato so našli v čokoladnih tablicah. Niso ga prijeli, saj je bila količina zaplenjenega blaga majhna,« je povedal neki uslužbenec carine, policija pa bo vseeno nadaljevala preiskavo ter ugotavljala, ali je duhovnik nemara povezan z večjo tihotapsko mrežo.



Je pa moral podpisati izjavo, da zlata ne potrebuje in ga ne bo zahteval. Iz župnije v Luzernu, kjer že več let dela Kizakeparambil, so sporočili, da za incident ne vedo.