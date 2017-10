Dubaj le ni tako sanjski, en napačen dotik in v zapor

DUBAJ – Britanec Jamie Harron si je na dvodnevnem turističnem postanku v Dubaju ogledal številne znamenitosti, večer pred odhodom pa odšel s prijatelji v enega izmed lokalov v slovitih hotelih, kjer strežejo celo alkoholno pijačo. Tam ga je moški jordanskega porekla obtožil, da ga je prijel za bok. Zdaj mu grozijo tri leta zapora zaradi nespodobnosti na javnem kraju, piše The Sun.



Harron trdi, da se je podrgnil ob moškega, ko se je hotel s polnim kozarcem izogniti politju pijače. Policija ga je priprla, na sodišču je povedal svojo zgodbo, a mu ne verjamejo. Odvzeli so mu tudi potni list, za odvetnike in pravni boj je porabil že vse svoje prihranke (več kot 30.000 evrov). Izgubil je tudi svojo dobro plačano službo električarja. Ni še obupal, a upanja, da bi se rešil zapora, je bolj malo.