Družinska tragedija: Božidar ustrelil sina, ženo in brata

BARIČ – Srbski mediji poročajo o družinski tragediji, ki se je pred dnevi zgodila v naselju Barič. Božidar D. (76) je strelnim orožjem ubil ženo Rado, sina Miroslava, brata Pavla in ranil snaho Gorico. Po strelskem pohodu je odšel v cerkev in si v njej vzel življenje.

Do družinske tragedije, ki je zahtevala štiri življenja, naj bi privedel spor med očetom in sinom. Ker je šlo za zgledno in ugledno družino, so vsi v šoku.

Strelski pohod naj bi začel na ulici, kjer je ubil brata, nato je streljal na sina in snaho. Kot zadnjo je ubil svojo ženo, ki je pred njim bežala in se poskušala skriti pri svojih sorodnikih, a jo je našel in ubil. Po streljanju je odšel v cerkev in si sodil s strelom v glavo.

Mediji še poročajo, da je imel Božidar od leta 1998 dovoljenje za orožje, bil naj bi tudi upokojenec, ki je prejemal avstrijsko pokojnino.