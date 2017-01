Družinska drama ob meji: Pavlin ubil Alojza in nosečo Zdenko

VRHOVČAK – »Tako je počilo, da se je vse streslo. Pomislil sem, da spet nekdo minira pesek. Sploh pa še vedno poka zaradi novega leta, čeprav je bilo precej močnejše od petard,« je za hrvaške medije govoril Dragutin Pavlin o dogodku, ki je v sredinem popoldnevu vznemiril prebivalce Vrhovčaka, kraja med Samoborjem in Bregano.



Policija je aretirala 64-letnega Josipa Pavlina, ki je menda vrgel kar štiri ročne bombe in streljal iz kalašnikovke, zaradi česar je zavladalo obsedno stanje, na nogah so bili specialci, policija je na tistem območju blokirala promet.



Prav tam je Pavlin pred tridesetimi leti ubil brata Alojza in svakinjo Zdenko, ki je bila v petem mesecu nosečnosti, imela pa sta dva otroka, ki sta preživela umor staršev. Josip, ki je na brata streljal na dvorišču pred hišo, je bil hišnik na osnovni šoli v Sveti Nedelji, kjer ga je policija tudi prijela; motiv za uboj brata in njegove žene je bil spor glede zemljišča in družinske dediščine. Tega zločina se Dragutin Pavlin še spominja. »Videl sem, kako se je nekaj zabliskalo, potem se je hitro odpeljal z golfom. Kmalu je prišla policija. Kolikor se spominjam, je odsedel 15 let. Vem, da ima še brata in sestro.«



No, tudi tokrat se je policija hitro odzvala na poke, prišli so tudi reševalci. In k sreči prazni odpeljali. Preiskava še poteka, med drugim naj bi kriminalisti ugotovili, kako in zakaj ima dvakratni morilec arzenal strelskega orožja. Predstavnik zagrebške policijske postaje je sporočil, da je bil motiv za streljanje in metanje eksplozivnih naprav sosedski obračun. Še preden je segel po orožju, je 64-letnik s sekiro poškodoval osebno vozilo in se potem še verbalno spravil nad 52-letnika. Hrvaški mediji poročajo, da je bil Pavlin, ki se je pogosto prepiral s sosedi, pod vplivom alkohola.