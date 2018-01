Družina razbila vrata in naletela na grozljivi prizor

BABIN MOST – Zakonca G. M. in B. M. srbske narodnosti so našli mrtva v njuni hiši v Babinem Mostu pri Obiliću. Po poročanju tamkajšnjih medijev sumijo, da gre za umor in samomor.

Trupli so našli sorodniki pokojnega para v ponedeljek okoli 20. ure in primer prijavili policiji. Po prihodu reševalcev so ti lahko le potrdili smrt.

»Soba, kjer so naleteli na grozljiv prizor, je bila zaklenjena. Člani družine so vlomili vrata in našli trupli. Ženska je imela sledove vrvi po vratu, moški pa vbodne rane,« so o tragediji povedali prebivalci Babinega Mosta.

Preiskava še potekava. Več o vzroku smrti pa bo razkrila obdukcija.