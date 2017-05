Družina ovita v črnino: v hudi nesreči izgubili oba otroka

MOSTAR – V hudi letalski nesreči v Mostarju, ki je regijo pretresla v soboto, je umrlo vseh pet oseb na krovu, od tega trije otroci. 24sata.hr poroča, da so pokojni L. L. (11) in L. L. (8), A. H. (8), Muhamed Sipović (20) in izkušeni pilot Ivan Karačić. Omenjeni hrvaški portal razkriva, da sta dve pokojni osebi otroka Dragana Lovrića, zaposlenega v mostarski zračni luki.

Domačini so se ob hudi tragediji ovili v črnino: »Naj počivajo v miru, staršem pa želimo izraziti sočutje. Težko je najti besede utehe v takih trenutkih. Naj jim bog da moč to preživeti.«

V šoli so prijateljem otrok sporočili tragično vest, da njihovih sošolcev ni več, in zapisali: »To ni zbogom. To je samo do snidenja, saj se bomo spet srečali. Do takrat pa jih bomo imeli v mislih, molitvah in srcih.«

Torek, ko bodo peterico položili k večnemu počitku, so v Mostarju razglasili za dan žalosti.