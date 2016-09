Družica je na poroki nazdravljala do smrti

V bolnišnici kitajskega mesta Wenchang se je tragično končalo življenje mlade poročne družice. Dekle se je 11. septembra udeležilo poroke, na kateri je nevesto spremljala kot družica. Po tradiciji je naloga prič in družic, da pijejo alkoholne pijače vsakič, ko kateri gost nazdravi z ženinom ali nevesto. Tovrstno početje naj bi zakonu dajalo trdnost in mu prinašalo srečo. Nesrečna 28-letnica je zaradi mikavnega videza pritegnila pozornost moškega dela udeležencev slavja. Ti so se ji znali približati le s kozarcem v roki. Prav vsak za mizo je nazdravil z njo. V kozarec, ki ga je morala na mah izprazniti, so ji nalivali tradicionalno kitajsko žganje, imenovano baijiu. Ta riževa pijača je zelo močna, saj ima od 40 do 60 odstotkov alkohola. Seveda je dekle ni moglo neomejeno srkati.



Očitno se svatje niso zavedali, kako zelo nevarno je njihovo početje. Dekle, pozneje so razkrili, da se je pisalo Yang, je po nekaj kozarčkih sprva postalo malce opito in zaradi tega še bolj pogumno pri popivanju. Preostali za njenim omizjem so jo začeli spodbujati z glasnimi vzkliki in ploski. Začela je piti to močno žganje iz velikih kozarcev in na eks. To so seveda počeli tudi drugi in kmalu je zadeva ušla z vajeti. Vse skupaj so posneli na telefon in se na vso moč zabavali. Tudi ko je nesrečnica izgubljala zavest in padla po tleh, ni nihče ustrezno ocenil razmer. Posadili so jo na voziček za prenašanje prtljage in jo potiskali po hodniku, da bi jo spravili do vozila in odpeljali v bolnišnico. S posnetka je tudi dobro razvidno, da je družba že pošteno okajena in nerazsodna.



A na žalost je usoda družici Yang obrnila hrbet. Zdravniki iz bolnišnice so povedali, da je prišla v njihovo oskrbo nezavestna. Nemudoma so jo pregledali in ugotovili, da ne diha. Začeli so jo oživljati, vendar je prišla pomoč prepozno. Po 40 minutah so jo razglasili za mrtvo. Zanjo je bila usodna zastrupitev z alkoholom, ki je povzročila silovito bruhanje, zaradi katerega so se ji zamašile zračne poti. Nihče iz družbe ni opazil, da se duši. Primer je pod drobnogled vzela policija, a ni našla elementov kaznivega dejanja, odvetnik iz Šanghaja pa je povedal, da je primer zelo kočljiv. Glede na to, da so dekle k popivanju silili, so po njegovem mnenju soodgovorni tudi preostali gosti, ki so jo spodbujali. Sočasno pa dodaja, da je bila Yangova odrasla oseba, ki odgovarja za svoja dejanja.