Drama: vrtiljak dobesedno razpadel, otroci pa ...

JAŠA TOMIĆ – Iz Vojvodine poročajo o neobičajni, a strašni nesreči. V središču mesta so postavili vrtiljak, na katerem so malčki uživali v vožnji, dokler se ni pripetilo ...

»Na njem se je vozilo najmanj deset otrok, skoraj vsi sedeži so bili polni,« je povedala ena izmed očividk. »Zdi se mi, da si je ena izmed deklic zlomila nogo. Hitro je prišla policija, prijeli so lastnika,« je dodala za srbski Blic.

Očividci so zaslišali krike otrok in vreščanje staršev. Vrtiljak naj bi med vožnjo dobesedno razpadel, poškodovani naj bi bili najmanj trije otroci. »Prava sreča, da vrtiljak ni bil višji,« so komentirale priče.