Drama v koči: mladi turisti snifali beli prah, stanje treh kritično

PERTH – Devet mladih turistov so odpeljali v bolnišnico v avstralskem Perthu, potem ko so konzumirali beli prah, za katerega so mislili, da je kokain. Trije so v kritičnem stanju, poročajo avstralski mediji. Analiza je pokazala, da so mladi zaužili hioscin, zdravilo, ki ga predpisujejo le zdravniki. Snov sicer v večjih količinah uporabljajo posiljevalci, ki želijo onesposobiti žrtev.

Turisti, stari med 21 in 25 leti, so bivali v neki hiši, ko je na tamkajšnji naslov prispela kuverta, v kateri je bil bel prah. Ta je bila sicer naslovljena na moškega, ki je hišo najel pred njimi, vendar se je skupina kljub temu odločila odpreti pošiljko.

Rešil jih je prijatelj

Verjeli so, da gre za kokain, zato so si prah razdelili, kmalu pa se nihče od njih več ni mogel niti premakniti. »Bili smo povsem brez moči, ničesar nismo mogli storiti,« je povedal mladenič, ki se je predstavil kot Simone. Rešil jih je prijatelj, ki je bil tisti večer na neki drugi zabavi in je po prihodu v hišo, kjer se je odvijala prava drama, poklical reševalce.

Tri turiste, med njimi dva Francoza in enega Nemca, še vedno zdravijo na intenzivni negi, saj so njihova življenja ogrožena. »Lahko bi umrli, če ne bi prišli pravočasno. Nekateri med njimi so imeli halucinacije, motnje srčnega ritma, nekaj pa smo jih morali dati v umetno komo,« je povedal zdravnik David McCutcheon.