Drama v centru mesta: zaklal je Marka, potem je nanj skočil pes

ČAČAK – V središču Čačka je Marka Šelovića (23) z nožem večkrat zabodel V. Š. (24). Kot piše Blic, je napadalec sin nekega policijskega veljaka. Napad se je zgodil sredi dneva na sprehajališču.

Šelović je sprehajal psa, ko sta se nenadoma z V. Š. začela prerekati. Ta je tam stal z nekim dekletom. »Najprej sta kričala drug na drugega, nato pa je V. Š. odšel, se hitro vrnil in zabodel Marka. Kri je brizgala na vse strani, nož pa je ostal Marku v roki. Pes je skočil na napadalca, ta pa je pobegnil,« je za dejal očividec.

Policija in reševalci so hitro prispeli na kraj incidenta, napadenca pa so odpeljali v bolnišnico s tremi vbodnimi ranami.