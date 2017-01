Drama s pirotehniko na Hvaru: 13-letnika poslala domov, potem je začel krvaveti

HVAR – Na božični večer se je na Hvaru dogajala prava drama, poroča index.hr. 13-letni Simone C. se je v eksploziji petarde hudo poškodoval, zdravnica, ki ga je pregledala, pa ga je poslala domov. Staršem je svetovala, naj ga naslednji dan odpeljejo na rentgensko sliko v Split, Simone pa je še isti večer začel močno krvaveti.

Starši so prevoz za svojega poškodovanega sina poskrbeli sami: najprej z gumenjakom, nato pa z avtomobilom, ki jih je v splitsko bolnišnico pripeljal nekaj pred polnočjo. Zdravniki so bili šokirani, ko so odkrili, da ima deček rane na trebuhu, v bolnišnico pa je takoj prihitela policija. Odkrili so, da so rane povzročili kovinski delci, vendar nikomur ni bilo jasno, zakaj težko poškodovanega fanta niso urgentno prepeljali s helikopterjem, namesto da se je v avtu mučil šest ur.

Simone še vedno ostaja na oddelku intenzivne nege, a kaže, da se stanje izboljšuje. »Pljuča niso zdrava, saj so bile rane odprte sedem, osem ur. Zame je najvažnejše, da je živ. Nisem dobila nikakršne razlage, zakaj je zdravnica na Hvaru tako ocenila situacijo. Zdravniki v Splitu so nam povedali, da se Simone naslednje jutro ne bi prebudil, če ga ne bi pripeljali v Split.« je povedala mama Magda Pupačić.

Do poškodbe je prišlo, ko so dečki petarde prižigali v stari vodovodni cevi, ki je nato eksplodirala. Delčki cevi so se zarili dečku v trup in pljuča, tako da je težko dihal.