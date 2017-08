Drama na hrvaškem otoku: umrl hčerki na rokah, reševalcev nikjer

DUGI OTOK – Italijanski turist je umrl na plaži na Dugem otoku. Zadrska policija je že zanikala pisanje nekaterih medijev, da je utonil, in pojasnila, da je šlo za naravno smrt.

»Slišali so se kriki na pomoč v italijanskem jeziku. Ženska je bila do pasu v morju, na rokah je držala moškega, ki je bil že moder v obraz. Ostali kopalci so ga nato izvlekli na plažo in začeli oživljati,« je za 24sata povedala M. Ž. (33) iz Zagreba. Dodaja, da je prijateljica poklicala reševalce, ki so bili po telefonu precej ravnodušni, a je pričakovala, da bodo kmalu prišli iz mesta Sali, oddaljenega 40 kilometrov.

»Z nestrpnostjo smo čakali, ali bomo zaznali znake življenja. Pena mu je šla iz ust, obrnili smo ga na bok. Tam je bil tudi zdravnik, ki mu je masiral srce. Spet smo klicali reševalce. Rekli so, da ne vedo, kje je vozilo in kako naj pridejo do njega. Po 50 minutah so prispeli.«

Reševalec je naposled le prišel do ponesrečenca. Po besedah očividke mu je hči pokojnega rekla, naj pohiti, on pa je bil neprijazen do nje. Z njim je prišla tudi zdravnica, v majici in kavbojkah, po besedah očividke pa ni vedela točno, kaj naj počne. Ostali kopalci so bili jezni, ker jih toliko časa ni bilo. »Ostal je slab občutek, da bi preživel, če bi prišli pol ure prej.«

Umrl je hčeri na rokah. Iz zavoda za nujno pomoč in s hrvaškega ministrstva za zdravje še niso odgovorili, zakaj je ekipa nujne pomoči potrebovala tako dolgo, da je prispela na kraj.