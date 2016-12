Dragan našel skoraj golo žensko truplo, zraven pa račune in denar

BEOGRAD – Lovec Dragan Antić je zjutraj okoli 7. ure med lovom na fazane naletel na prizor, ki ga ne bo kmalu pozabil. V gozdu je namreč našel truplo ženske, ki je bila skoraj popolnoma brez oblek, na glavi pa je imela veliko rano, poroča Kurir.rs.

»Lovili smo fazane, nato pa sem opazil, da nekaj leži na tleh. Ker se je spustila megla, sem najprej mislil, da gre za žival, ko sem prišel bliže, pa sem se zgrozil. Zagledal sem skoraj popolnoma golo žensko z veliko rano na temenu. Videlo se je, da je močno krvavela iz rane, saj so bili njeni lasje zlepljeni,« je grozljivi dogodek opisal Dragan.

Ob truplu je ležalo nekaj računov in denarja, dokumentov pa ni bilo. Takoj je poklical policijo, na kraj pa so prihiteli tudi reševalci, ki so lahko le potrdili smrt približno 50-letne ženske.

Spodnji del njenega telesa je bil gol, ni imela spodnjega perila in hlač, bila pa je polna modric. Domnevajo, da jo je neznani storilec najprej posilil, nato pa ubil, ugibajo pa tudi, da bi ženska lahko bila prostitutka.