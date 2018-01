Doletela ga je denarna kazen, ker je na facebooku zapisal tole

KARLOVEC – Moški iz Karlovca je zaradi spornega pisanja na družabnem omrežju pristal na sodišču. 15. septembra lani je namreč v eni izmed skupin na facebooku objavil fotografijo policije, zraven pa pripisal :»Fuck The Police A. C. A. B.« (J**** policijo, vsi policisti so barabe.)

Kršil javni red in mir?

Sodišče je odločilo, da je mladenič s spornim zapisom kršil javni red in mir, zato mu je izdalo globo v višini 100 evrov. Plačati bo moral tudi nastale sodne stroške, poroča Večernji list.