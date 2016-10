Dojenčico pustila v kadi, da je lahko seksala: 3-mesečnica umrla v mukah

ARIZONA – 29-letno mamo Angelo Clark so policisti aretirali potem, ko naj bi 19. septembra svojo 3-mesečno hči pustila v kadi, zato da je lahko sesksala z bivšim fantom, poročaju tuji mediji.

Ob prihodu na kraj so reševalci poskušali deklico oživljati, nato pa so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je umrla nekaj dni kasneje. Policisti so v materinem telefonu še našli sporočila, ki jih je napisala svojemu ljubimcu o tem, da hčerke ni mogla uspavati in jo je zato pustila, da se igra sama v kadi. Po njenih besedah naj bi deklici pod glavo podstavila brisačo, ki je držala njeno glavo nad vodo, malčiča pa je v vodi ostala sama 25 minut. V nekem trenutku je moški videl, da je iz kopalnice tekla voda, zato je odhitel proti kadi, kjer je našel nezavestno deklico.

V stanovanju je v času nesreče bil tudi Angelin 15-mesečni otrok.