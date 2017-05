Dojenček umrl v vročem avtu

DUBLIN – Grozljiva tragedija odmeva na Irskem: komaj sedem mesecev stara deklica je umrla v vročem avtu v vasi Dundrum.



Chloe Fogarty je bila v vozilu okoli štiri ure, in sicer na najbolj vroč dan v letošnjem letu, ko so se popoldne temperature dvignile na 26 Celzijevih stopinj, v avtomobilih pa je bilo seveda precej bolj vroče. Ko jo je oče našel, bilo je okoli 13.30 po lokalnem času, se deklica ni več odzivala, nemudoma je poklical reševalce, ti so sedemmesečnico začeli oživljati in jo s helikopterjem prepeljali v univerzitetno bolnišnico Limerick na jugozahodu države, kjer so se zdravniki na urgenci trudili za njeno življenje. Toda bilo je prepozno, punčki niso več mogli pomagati, v četrtek okoli 17. ure so lahko le razglasili njeno smrt.



Dekličini starši Paul in Louise Fogarty, ki živijo v Kilfeaklu, so neutolažljivi, pravijo dobro obveščeni viri in še, da primer preiskuje policija. Med drugim preiskujejo tudi možnost, da je oče pozabil hčer peljati v jasli in se niti zavedal ni, da je deklica še v vozilu, ko se je pripeljal v službo. Delal naj bi v tamkajšnji jeklarni. Zmotil naj bi ga telefonski klic, da je pozabil na hčer, pa se je spomnil okoli 13. ure.



Policija o podrobnostih tragedije ne govori. Je pa neki prijatelj para, ki si je večno zvestobo obljubil avgusta 2015, povedal, da sta povsem iz sebe. Deklica je bila njun edini otrok. Neki vaščan, ki je hotel ostati neimenovan, je dodal: »Kolikor sem slišal, je bila punčka kake štiri ure v avtu. Lepa družina so bili, tukaj jih vsi poznamo. Grozljivo je, kar se je zgodilo.«



Samo v ZDA je letos v vročih avtomobilih umrlo že šest otrok, zadnji aprila v Teksasu.