Dobili zdravilo za smrt

OTTAWA – Kanadske oblasti so nekdanjo medicinsko sestro obtožile umora osmih varovancev domov za ostarele na jugozahodu Ontaria. Elizabeth Tracey Mae Wettlaufer, stara je 49 let, je obtožena, da je od avgusta 2007 do avgusta 2014 najmanj sedmim od osmih ljudi, starih od 75 do 96 let, dala zdravilo. Kakšno, policija zaradi še trajajoče preiskave ni hotela povedati, prav tako niso govorili o motivu. Detektiv Dave Truax je povedal le, da je bilo zdravilo v domovih za ostarele, kjer je obtoženka delala, in da je imela ves čas dostop do njega.



Sedem umorov se je zgodilo v domu za starejše v Woodstocku (Ontario), kjer je Wettlauferjeva od leta 2007 dve leti in pol delala kot medicinska sestra; osmi pa v domu v Londonu (Ontario), kjer je bila tudi zaposlena. Policija iz Woodstocka je preiskavo začela 29. septembra, ko so dobili informacijo, da je bilo v obdobju nekaj let umorjenih osem ljudi. Wettlauferjeva, ki so jo prijeli v ponedeljek, je že stopila pred sodnika, ki ji je odredil pripor do drugega novembra.



Lee Griffi, predstavnik podjetja Caressant Care, ki upravlja 15 domov v manjših krajih v Ontariu, je povedal, da sodelujejo s policijo: »Obžalujemo dodaten stres, ki ga preiskava povzroča vpletenim svojcem. Nikakor nočemo ogroziti policijske preiskave, zato za zdaj ne moremo dajati komentarjev.« Julia King, predstavnica doma iz Londona, je povedala, da tudi oni sodelujejo s policijo glede preiskave Wettlauferjeve, ki je »naš dom zapustila pred kakima dvema letoma«. Niti ona ni povedala več, da ne bi ogrozila policijske preiskave. Mimogrede: policisti ne izključujejo možnosti dodatnih obtožb.



Če bo Wettlauferjeva, ki je medicinska sestra postala leta 1995, odpoved pa je dala dan po začetku preiskave in zdaj ne sme več opravljati poklica, spoznana za krivo osmih umorov, bi lahko do smrti sedela za zapahi.



Soseda Charlene Puffer je Wettlauferjevo opisala kot prijetno. »Vedela sem, da nekaj ni v redu, v zadnjih tednih je bilo tu veliko policistov. Grozljivo je, da nekdo, ki naj bi ubil toliko ljudi, živi blizu tebe. Le kako je to lahko tako dolgo ostalo neopaženo? A če jo pogledaš in nekaj malega veš o njej, si ne bi mislil, da lahko kaj takega naredi.«