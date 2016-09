Divjak: Slovenec (23) po avtocesti kar 225 na uro

ZAGREB – Policisti so v nedeljo na avtocesti med Jadovo in Gospićem, v smeri Zagreba, ujeli cestnega dirkača, ki je vozilo pognal do 225 kilometrov na uro. Hitrost je sicer omejena na 130 kilometrov na uro. Ugotovili so, da je za volanom sedel 23-letni državljan Slovenije.

Napisali so mu denarno kazen, mesec dni pa ne bo smel upravljati vozila B-kategorije.