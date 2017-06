Dino 43-krat zabodel kolega, potem odšel na sprehod

REKA – Reško sodišče je Dina Kuliška (23) obsodilo na 38 od 40 možnih let zaporne kazni. Leta 2014 je vdrl v stanovanje znanca Ivana Jagodića (22), ga napadel in več 43-krat zabodel. Ivan je poskušal zbežati, a ga je 'psiho iz Dramlja', kot so ga poimenovali hrvaški mediji, ulovil in strašljivo zaklal. Usodni so bili vbodi v pljuča, srce in vratno arterijo.

Ko je Dino mesaril Ivana, je iz spalnice prišla tedaj 19-letna Meriem Demo, Ivanovo dekle. Napadel je še njo, jo zabodel 15-krat, toda ko je obležala na tleh, se je naredila mrtvo, kar ji je na srečo rešilo življenje.

Po umoru je Kulišek odvrgel nož in krvavo obleko, odšel k prijatelju, krvave superge pospravil pod posteljo in odšel na sprehod. Takrat ga je ujela policija.

Ob izreku sodbe je morilec norel na sodišču v Reki. Kričal je na sodnico in jo preklinjal, tako da so ga morali odpeljati policisti. Obramba se je sicer sklicevala na morilčevo neprištevnost, vendar se sodnica ni dala pretentati.