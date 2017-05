Denis (3) umorjen, sosedje zgroženi: Kdo bi lahko ubil tega sladkega otroka?

PULJ – Po medijih odmeva tragedija triletnega Denisa iz Pulja, ki je umrl zaradi nasilja. Nekdo naj bi ga namreč zadavil in odvrgel v morje.

Kako je mogoče, da nekdo streže po življenju nedolžnemu otroku, ni jasno nikomur, še posebej zgroženi pa so tisti, ki so fantka poznali. »Strašno, grozno, žalostno. Kdo bi lahko ubil tega sladkega otroka? Še včeraj sem ga videla razigranega in veselega,« je ena od sosed povedala za portal 24sata.hr.

Povedali so, da je policija med iskanjem fantka pregledovala tudi zabojnike za smeti. »Rekli so nam, da iščejo dečka iz soseščine, ki je izginil zvečer. Zgrozil sem se ob novici, da so ga našli mrtvega. Ne morem verjeti, kaj vse se dogaja okoli nas. Poznam njegovo mamo, nedavno sta se doselila v stanovanje njenega pokojnega dedka. Kolikor vem, vidnih težav z njo ni bilo, kaj se je dogajalo za štirimi stenami, pa ne vem,« je dodal 69-letni sosed Ivan. »Vem, da mali Denis ni bil njen edini otrok. Mamica je postala že zelo mlada, kot srednješolka, za prvega otroka pa je bolj skrbela njena mama, torej otrokova babica. Pogosto so v zgradbo, kjer je zdaj živela, prihajali moški,« je povedal še eden od šokiranih sosedov.

V javnost pa je prišlo tudi ime dečkove mame: Chiara Rojnić (32). Tudi njo so (poleg še ene mladoletnice in dveh moških) pridržali, saj so okoliščine celotnega dogajanja precej sumljive. Da ga pogreša, je policiji prijavila šele šest ur po izginotju, po celonočni iskalni akciji pa je v sredo ob 7. uri zjutraj poklicala policiste in jih odpeljala na kraj, kjer je bilo njegovo trupelce. Na njem so bili vidni znaki nasilja, vendar bo natančen vzrok smrti razkrila šele obdukcija.