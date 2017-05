Denis (3)  je bil umorjen. Sta ga zadavili lastna mama in mladoletnica?

PULJ – V Pulju, nedaleč od luke Mandrač, so včeraj ob 9. uri našli mrtvega otroka . Policija je potrdila, da gre za smrt zaradi nasilja.

Otrok po imenu Denis naj bi bil star tri leta, poročajo hrvaški mediji in še, da so njegovo izginotje prijavili okoli polnoči. Triletnik naj bi izginil v čudnih okoliščinah. Da ga pogrešajo, je prijavila 32-letna mati C. P., in čeprav naj bi policija podvomila o pristnosti prijave, so otroka vso noč iskali.

Prijeli tudi njegovo mamo

V sredo zvečer so policisti sporočili, da so zaradi sumljive smrti prijeli tri ljudi – dve ženski in moškega. Po neuradnih podatkih naj bi bila v policijskih rokah tudi otrokova mati. Ta je policiji menda povedala, da je dečka okoli 18. ure odpeljala v park in ga tam pustila, da se je igral s preostalimi, njegovo igro pa je spremljala skozi okno stanovanja, kjer sta živela. Čez eno uro ga ni bilo več opaziti, zato ga je šla iskat, a njegovo izginotje je policiji prijavila šele čez šest ur, kar se je možem v modrem takoj zdelo sumljivo. Dejala jim je sicer, da ga je v tem času sama iskala po mestu.

Preobrat se je zgodil v jutranjih urah, ko je mati policijo pripeljala do kraja, kjer so našli trupelce: ležalo je v plitvini, nedaleč od doma. Tam naj bi mati bivala skupaj s sinom in polsestro, oče otroka pa je bil v Bosni in Hercegovini, pišejo hrvaški mediji.

Policija je kmalu potrdila tudi, da je šlo za nasilno smrt. Na njegovem trupelcu so namreč našli vidne poškodbe in sledove davljenja ter utapljanja. Kdo bi imel namen umoriti nedolžnega otroka, ki je komaj začel živeti in spoznavati svet okoli sebe, ter ga zadaviti in odvreči v morje, zdaj še preiskujejo, po zadnjih informacijah poleg mame za umor sumijo še mladoletno osebo.

Še dva zločina

A to ni bil edini zločin, o katerem so poročali včeraj: v zagrebškem naselju Dubrava so našli trupli 61-letne ženske in 70-letnega moškega. Našel ju je neki sorodnik in takoj poklical reševalce, a ženski in moškemu niso mogli več pomagati, lahko so le potrdili njuno smrt. Preiskava še poteka, policija pa je sporočila, da sta zakonca umrla nasilne smrti, najverjetneje gre za umor in samomor.

O podobnem primeru z istega območja, le nekaj metrov stran, so hrvaški mediji poročali tudi v začetku maja. Policisti so tistikrat z maskami na obrazu vstopili v stanovanje, iz katerega se je širil smrad, pričakal jih je grozljiv pogled: za kuhinjsko mizo je bilo krvavo telo 39-letne Sandre Jakopčić, v spalnici na postelji pa so našli mrtvega 53-letnega Miroslava Jakopčića, ob njem je bila pištola. Tudi v tem primeru je šlo za umor in samomor.