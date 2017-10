Delal selfi in omahnil s svetega mesta

NEW DELHI – Britanski turist Roger Stotesbury (58) je skupaj z ženo potoval okoli sveta. Na poti sta si ogledovala znamenitosti in se ob njih fotografirala. In prav to je bilo usodno za očeta dveh otrok, ki bi se moral z ženo prihodnji mesec vrniti v domovino. Na enem izmed indijskih svetih krajev, v templju, posvečenem boginji Lakšmi in bogu Višnuju (Lakšmi-Narajan), je v trudu, da bi bil čim bolj fotogeničen na fotografiji, omahnil z zidu in padel približno 10 metrov v globino. Na videoposnetku se vidi, kako so ga odpeljali v bolnišnico, vendar mu zaradi prehudih poškodb hrbtenice niso mogli pomagati, piše The Mirror.

Žena je sicer skeptična glede zdravstvene obravnave (najprej so ji dejali, da je soprog 'le' poškodovan, čez nekaj časa pa sporočili, da je preminil) in meni, da Robertov padec ni bil usoden, čeprav je bila v neposredni bližini, ko je strmoglavil, in je najbrž vsakomur jasno, da takšen padec ne more miniti brez resnih, celo tragičnih posledic ...